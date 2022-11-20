Кресло игровое VIKING-11, красное

14 оценок

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Кресло игровое VIKING-11, красное

4.7
6 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 71*27*67 см

Вес брутто: 12,9 кг

Объем: 0,152

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Основные характеристики

  • Высота1020/1110 мм
  • Глубина710 мм
  • Ширина675 мм
  • Высота до сиденья500/590 мм
  • Материал каркасаметалл, пластик
  • Вес24 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкрасный, черный

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