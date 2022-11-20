1 коробка / 1 шт.
Габариты: 71*27*67 см
Вес брутто: 12,9 кг
Объем: 0,152
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Письменный стол Моултри орех
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