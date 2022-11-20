Характеристики товара
Описание
Кресло Престиж является очень популярным среди компьютерных и рабочих кресел на протяжении многих лет. Это кресло соединяет в себе такие черты как надежность и простота в сочетании с очень доступной ценой. Практичное и удобное, оно найдет применение в самых разных офисных помещениях и дома.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57,4*25,2*57,4
Вес брутто: 12
Объем: 0,09
Основные характеристики
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья490/620 мм
- Ширина620 мм
- Глубина590 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Материал каркасапластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки255 мм
- Глубина упаковки574 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки12 кг