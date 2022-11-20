Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 81*34*64,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,177 м3
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина640 мм
- Глубина650 мм
- Вес15.5 кг
- Объем10/12 мл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 81*34*64,5
Вес брутто: 17 кг
Объем: 0,177 м3
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