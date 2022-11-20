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Кресло Retro бежевый, коричневый

Артикул: CH-053-536
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чопорный и концептуально минималистический дизайн кресла, отлично впишется в любое пространство. Каркас основания выполнен из высококачественной березовой фанеры, обеспечивающий легкость и, вместе с тем, надежность конструкции. Износостойкость обивки из экокожи и простота ухода, позволит долго и без труда наслаждаться этим предметом интерьера.

Угол наклона спинки—110°.
Высота от пола до мягкой части сиденья—470 мм.
Длина подлокотника—585 мм.
Каркас сиденья состоит: из фанеры, корсажной ленты, войлока и поролона.

Кол-во в упаковке: 1
Габариты упаковки ШхГхВ мм: 400х920х700
Объем: 0,26
Вес нетто/брутто^ 12/13

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья830 мм
  • Высота до сиденья900 мм
  • Вес13 кг
  • Обивка ППУ, ткань
  • КаркасБерезовая фанера
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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