Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина700 мм
- Высота1290/1370 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья430/510 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный алюминий
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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