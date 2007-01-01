Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Serval X Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Serval X Экокожа Черный
11 оценок
36 450
Товар в корзине. Перейти
Кресло Serval X Экокожа Черный - фото 1Кресло Serval X Экокожа Черный - фото 2Кресло Serval X Экокожа Черный - фото 3Кресло Serval X Экокожа Черный - фото 4Кресло Serval X Экокожа Черный - фото 5

Кресло Serval X Экокожа Черный

Артикул: CH-052-503
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Skill Сетка Черный
Фотография товара Кресло Skill Сетка Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Serval Q Экокожа Черный
Фотография товара Кресло Serval Q Экокожа Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес23.4 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасалюминий

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки28.10 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

48
Фотография товара Полукресло Самбука, черный гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, черный гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, черный гобелен

35
Фотография товара Кресло Хаб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хаб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло Хаб

43
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от138 790
Оптовая цена

Кресло SC05

33
Фотография товара Кресло офисное Ашшур PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Ашшур PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Ашшур PU

5
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 650
Оптовая цена

Кресло Puma Ткань Черный

6
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-A Black

7
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Brown

15
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • коричневый
Фотография товара Кресло Канг, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр белый

9
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
52 99012
59 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Феррис, коричневое

26
В наличии 44 шт.

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул поворотный Бона Стиль, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бона Стиль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул поворотный Бона Стиль, синий

12
Фотография товара Стул Валензе шенилл коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валензе шенилл коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Стул Валензе шенилл коралловый

14
  • оранжевый
  • бежевый
  • светло-серый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр голубой

9
Фотография товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул обеденный Баку, бежевый, золото

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг, рогожка Аустин 03, спинка шенилл-жаккард Скандинавия 01 Темпле

5
Фотография товара Стул Леонардо белый букле, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леонардо белый букле, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Леонардо белый букле, черный

5
  • бежевый, черный
  • белый, серый, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр бежевый

94
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 560
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

11
  • черный
  • бежевый
  • красный
  • голубой
В наличии 107 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Харис пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99046
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис пыльно-розовый

26
  • розовый
  • серый
  • зеленый
В наличии 42 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех

46
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Grey

15
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, серый

8
  • серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
48 290
Оптовая цена

Кресло Амстердам, плетеное из роупа, зеленый

6
  • серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло для отдыха Нест, синий, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Нест, синий, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
47 290

Кресло для отдыха Нест, синий, натуральный

5
Настоящее фото товара Кресло Флинт, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
55 690

Кресло Флинт, раскладное, серый

9
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В пути 75 шт.
Настоящее фото товара Кресло Капитулум, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Капитулум, серый, черный

13
В пути 795 шт.
Настоящее фото товара Кресло Кварц, зеленый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Кресло Кварц, зеленый, темно-коричневый

10
Фотография товара Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый

9
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Кресло Serval X Экокожа Черный
Кресло Serval X Экокожа Черный
от 36 450
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Стул поворотный Бона Стиль, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бона Стиль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул поворотный Бона Стиль, синий

12
Фотография товара Стул Валензе шенилл коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валензе шенилл коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Стул Валензе шенилл коралловый

14
  • оранжевый
  • бежевый
  • светло-серый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр голубой

9
Фотография товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Баку, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул обеденный Баку, бежевый, золото

15
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности