Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Высота до сиденья360 мм
- Ширина820 мм
- Длина890 мм
- Вес16.4 кг
- Объем0.52 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
- Страна изготовленияИспания
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