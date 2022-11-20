Стул Мила, велюр, бледно-голубой, ножки металл, серый

15 оценок

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Стул Мила, велюр, бледно-голубой, ножки металл, серый

5
8 690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой

Стул Мила, велюр, бледно-голубой, ножки металл, серый — выполненные заказы

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