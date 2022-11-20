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Кресло Сламбер, Velvet зеленый/ сосна

14 оценок

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Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый
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Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100/1530 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветбежевый, зеленый

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