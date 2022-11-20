Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100/1530 мм
- Вес15 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявельвет
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветбежевый, зеленый
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Кресло Стоун, Velvet бежевый/ беленый дуб
Кресло Стоун, Velvet лесной зеленый/ сосна
Кресло Стоун, Velvet шоколад/ венге
Кресло Стоун, Velvet ягодный/ орех
Полукресло Ува S коричневый/ венге
Полукресло Ува S бежевый/ венге
Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза
Стул Ува NS, береза/ белый
Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная
Стул Ува XL, бежевый/ орех