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Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Аква, ножки черные, велюр серый
93 оценки
5 99023
7 690 ₽
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Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 1Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 2Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 3Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 4Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 5Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 6Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 7Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 8Стул Аква, ножки черные, велюр серый - фото 9
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Реальное изображение товара 3 Стул Аква, ножки черные, велюр серый производства ChiedoCover
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Стул Аква, ножки черные, велюр серый

Артикул: CH-049-418
93 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Аква с металлическим каркасом представляет собой сочетание современного дизайна и практичности. Он подходит как для кухни, так и для заведений с высокой проходимостью. Мягкое сиденье обеспечивает комфортное сидение, что позволяет удобно проводить время за столом.

Преимущества:

Удобство: мягкое сиденье создает комфортную атмосферу для отдыха и общения.
Износостойкость: обивка устойчива к повреждениям, что упрощает уход и поддержание чистоты в общественных местах.
Долговечность: металлический каркас обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Современный дизайн: стильный внешний вид легко вписывается в любой интерьер.

От пола до верхней части подлокотника 650мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6,6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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