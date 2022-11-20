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Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 1Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 2Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 3Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 4Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 5Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 6Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый - фото 7

Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый

Артикул: CH-049-420
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина590 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес5,9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзеленый, черный

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