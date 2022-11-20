Товар в корзине. Перейти
Кресло-качалка Grand, серый, ткань - фото 1Кресло-качалка Grand, серый, ткань - фото 2Кресло-качалка Grand, серый, ткань - фото 3

Кресло-качалка Grand, серый, ткань

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло-качалка Smart, серый, ткань
Кресло-качалка Smart, серый, ткань
Следующий Кресло-качалка SMART бежевая ткань
Кресло-качалка Smart, серый, ткань

Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка Grand, серый, ткань
Материал: ткань / дерево
Цвет: серый
Материал основания: гнутая древесина береза
Цвет основания: береза
Ширина, мм: 670
Глубина, мм: 1070
Высота, мм: 1000
Высота макс, мм: 1040
Глубина сидения, мм: 550
Максимальная нагрузка: до 120 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина1070 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасабереза
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки63/79/23 см
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Кресло-качалка SMART бежевая ткань Настоящее фото товара Кресло-качалка SMART бежевая ткань , произведённого компанией ChiedoCover
14 49020
18 090 ₽Оптовая цена

Кресло-качалка SMART бежевая ткань

В наличии 20 шт.
Кресло-качалка Smart, бежевый, ткань (лен)Настоящее фото товара Кресло-качалка Smart, бежевый, ткань (лен), произведённого компанией ChiedoCover
50 99016
59 990 ₽Оптовая цена

Кресло-качалка Smart, бежевый, ткань (лен)

В наличии 15 шт.
Кресло качалка Монреаль, серыйНастоящее фото товара Кресло качалка Монреаль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
13

Кресло качалка Монреаль, серый

Кресло качалка Монреаль, черныйНастоящее фото товара Кресло качалка Монреаль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
9

Кресло качалка Монреаль, черный

Кресло-качалка Oscar pumpНастоящее фото товара Кресло-качалка Oscar pump, произведённого компанией ChiedoCover
от108 990
Оптовая цена
9

Кресло-качалка Oscar pump

В наличии 3 шт.
Кресло-качалка Ariella, серыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 900
Оптовая цена
9

Кресло-качалка Ariella, серый

Кресло-качалка Ariella, розовыйНастоящее фото товара Кресло-качалка Ariella, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
7

Кресло-качалка Ariella, розовый

В наличии 7 шт.
Кресло Falcon, серыйНастоящее фото товара Кресло Falcon, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 890
Оптовая цена
12

Кресло Falcon, серый

В наличии 6 шт.
Лошадка-качалка ЛондонНастоящее фото товара Лошадка-качалка Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
9

Лошадка-качалка Лондон

Кресло - качалка вращающееся ПапасанНастоящее фото товара Кресло - качалка вращающееся Папасан, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена
13

Кресло - качалка вращающееся Папасан

Другие товары из разделакресла качалки
Кресло -качалка Сантьяго бежевоеНастоящее фото товара Кресло -качалка Сантьяго бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
7

Кресло -качалка Сантьяго бежевое

Кресло - качалка СантьягоНастоящее фото товара Кресло - качалка Сантьяго, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
13

Кресло - качалка Сантьяго

Настоящее фото товара Кресло-качалка Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
11

Кресло-качалка Сан-Ремо

Настоящее фото товара Кресло - качалка Сенс, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
12

Кресло - качалка Сенс

Настоящее фото товара Кресло - качалка Файн, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
11

Кресло - качалка Файн

Настоящее фото товара Кресло качалка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена
6

Кресло качалка

Настоящее фото товара Кресло - качалка Kiks, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Кресло - качалка Kiks

Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
11

Лежак-качалка Концепт

В наличии 69 шт.
Кресло-качалка АндорраНастоящее фото товара Кресло-качалка Андорра, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Кресло-качалка Андорра

С этим товаром покупают
Комплект уличной мебели Калисто цветнойНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто цветной, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
11

Комплект уличной мебели Калисто цветной

Стол ГинзаНастоящее фото товара Стол Гинза, произведённого компанией ChiedoCover
51 490
Оптовая цена
6

Стол Гинза

Настоящее фото товара Кресло Drift M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена
11

Кресло Drift M, кожа черная

В наличии 59 шт.
Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)Настоящее фото товара Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый), произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
9

Кровать «Диана» 1600 с ящиком (дуб/белый)

Стул Vilmar, темно-серый нубукНастоящее фото товара Стул Vilmar, темно-серый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
7 450
Оптовая цена
8

Стул Vilmar, темно-серый нубук