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Настоящее фото товара Кресло-качалка Гранд, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-качалка Гранд, серый, ткань
49 оценок
20 590
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Кресло-качалка Гранд, серый, ткань - фото 1Кресло-качалка Гранд, серый, ткань - фото 2Кресло-качалка Гранд, серый, ткань - фото 3

Кресло-качалка Гранд, серый, ткань

Артикул: CH-030-607
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина1070 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло ГРАНД создано для комфортного времяпрепровождения дома, а так же в офисе или на улице. Так же его можно расположить в кафе. Имеет подставку для ног, что позволяет полностью расслабиться.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина1070 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабереза
  • Размер упаковки63/79/23 см
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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