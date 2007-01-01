Характеристики товара
Описание
Кресло ГРАНД создано для комфортного времяпрепровождения дома, а так же в офисе или на улице. Так же его можно расположить в кафе. Имеет подставку для ног, что позволяет полностью расслабиться.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина1070 мм
- Высота1000 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабереза
- Размер упаковки63/79/23 см
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет