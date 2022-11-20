Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка Grand, серый, ткань
Материал: ткань / дерево
Цвет: серый
Материал основания: гнутая древесина береза
Цвет основания: береза
Ширина, мм: 670
Глубина, мм: 1070
Высота, мм: 1000
Высота макс, мм: 1040
Глубина сидения, мм: 550
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина670 мм
- Глубина1070 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасабереза
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки63/79/23 см
- Страна изготовленияКитай