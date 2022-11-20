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Кресло Swan Chair серый

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Кресло Swan Chair латте

Характеристики товара

Описание

Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.. Реплики культового кресла выпускаются в кашемире и состаренной коже и подходят для большинства квартир, оформленных в современном стиле.

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Основные характеристики

  • Высота800/955 мм
  • Высота до сиденья400/560 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожа
  • Допустимая нагрузка180
  • Цветсерый

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