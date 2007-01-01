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Настоящее фото товара Кресло Swan Chair латте, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Swan Chair латте
42 оценки
28 29047
52 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Swan Chair латте

Артикул: CH-031-215
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/955 мм
  • Высота до сиденья400/560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.. Реплики культового кресла выпускаются в кашемире и состаренной коже и подходят для большинства квартир, оформленных в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/955 мм
  • Высота до сиденья400/560 мм
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка180
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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