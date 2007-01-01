Характеристики товара
Описание
Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.. Реплики культового кресла выпускаются в кашемире и состаренной коже и подходят для большинства квартир, оформленных в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина600 мм
- Высота800/955 мм
- Высота до сиденья400/560 мм
- Материал сиденьянатуральная кожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка180
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет