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Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка
31 оценка
16 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка - фото 1Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка - фото 2Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка - фото 3Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка производства ChiedoCover

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

Артикул: CH-026-003
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Тусон - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалдерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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