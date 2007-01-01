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Настоящее фото товара Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех
31 оценка
29 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 1Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 2Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 3Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 4Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех производства ChiedoCover

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

Артикул: CH-026-002
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Данная модель кресла - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает данное кресло идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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