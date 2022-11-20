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Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 1Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 2Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 3Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 4Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех - фото 5

Кресло Барон, замша баффало браун, старинный орех

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм

Выполненные заказы

Кресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянные
Кресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянныеКресло Барон, замша баффало браун, ножки деревянные
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