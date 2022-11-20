Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина750 мм
- Глубина700 мм
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Двухъярусная кровать Тандем белый
Диван Джоконда
Стол Лофт 38 мм, 150x80x76
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стул Барнли, бежевый
Стул полубарный Фаро, темно-серый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден