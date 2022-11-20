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Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - фото 1Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - фото 2Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - фото 3Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - фото 4Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - фото 5

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой, коричневый

Популярные варианты обивки

Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 0909
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 666666
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 0404
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 1414
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 88
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 4141
Полукресло Лилия, велюр коричневый/ голубой - обивка в цвете 2626
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