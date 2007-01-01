Характеристики товара
Описание
Удобное сиденье из качественного и прочного пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела. Для максимального комфорта предусмотрена мягкая съемная подушка из ткани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки23.5 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяНет