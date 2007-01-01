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Настоящее фото товара Кресло Libra Soft серое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Libra Soft серое
26 оценок
6 99037
10 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Libra Soft серое - фото 1
Распродажа

Кресло Libra Soft серое

Артикул: CH-052-632
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобное сиденье из качественного и прочного пластика, который легко очищать от любых загрязнений, повторяет форму тела. Для максимального комфорта предусмотрена мягкая съемная подушка из ткани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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