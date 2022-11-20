Характеристики товара
Описание
Роскошное Кресло Lounge Chair - это воплощение архитектурного стиля современной эпохи, королевский дизайн с богатым и доминирующим видом для серьезных людей. Кресло имеет широкие подлокотники, мягкую удобную спинку и отдельную подставку для ног - оттоманку. Кресло будет выглядеть фантастически в современной гостиной, в зоне отдыха дома или в офисе.
Это кресло станет самым желанным местом отдыха даже для самых требовательных и педантичных персон, создаст атмосферу комфорта и отдыха и поможет расслабиться! Тщательно уделяя внимание мельчайшим деталям, кресло и оттоманка, изготавливаются с использованием материалов высокого качества.
Кресло изготовлено из высококачественной прессованной кожи, не уступающей, а по некоторым качествам даже превосходящей натуральную кожу.
Корпус состоит из 7 слоев формированной фанеры, покрытой шпоном из различных сортов древесины.
Металлические ножки.
Размеры:
Кресло (ШхГхВ), см: 83,5х81х80
Оттоманка (ШхГхВ), см: 64х45х45
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый