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Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Кресло Честер В
Кресло Хольмен, коричневый
Кресло Фэнтази
Стул Kongsberg, Azure, белые ножки
Кресло для руководителя Свинг Н, хром
Кресло Рио, темно-зеленое
Кресло Рио, изумрудное
Кресло Рио, темно-серое
Стул Kuva, голубой
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный