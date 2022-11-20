Кресло Рио, горчичное

7 оценок

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Кресло Рио, горчичное

4.3
11 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло Рио, бежевое
Кресло Рио, бежевое
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Кресло Рио, темно-бежевое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый

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