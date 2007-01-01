Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый
10 оценок
6 280
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 1Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 2Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 3Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 4Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 5

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый

Артикул: CH-053-364
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный
Фотография товара Кресло офисное EP-510 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Black Сетка Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка
  • Каркасхромированный металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City серый

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 282 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Полукресло Самбука, черный гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, черный гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, черный гобелен

35
Фотография товара Кресло Амстер беленое дуб, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер беленое дуб, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер беленое дуб, синее

30
Фотография товара Кресло Lord, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lord, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от71 550
Оптовая цена

Кресло Lord, серое

11
Фотография товара Кресло Гидел, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гидел, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от61 490
Оптовая цена

Кресло Гидел, синее

6
Фотография товара Кресло отдыха Арти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Арти, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Кресло отдыха Арти

15
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак

5
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло College BX-3760 Black/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3760 Black/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3760 Black/Blue

11
  • синий, черный
  • зеленый, черный
  • красный, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche светло-серая кожа

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул складной Стрим Люкс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим Люкс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул складной Стрим Люкс, черный

13
  • темно-серый
  • черный
В наличии 389 шт.
Фотография товара Стул Halmar K455, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K455, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Halmar K455, зеленый

76
В наличии 3 шт.В пути 688 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 14 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Стул Менеджер С11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер С11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер С11 черный

53
Фотография товара Стул Рэджи шенилл коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэджи шенилл коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Стул Рэджи шенилл коралловый

12
  • бежевый
  • оранжевый
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1903
7 390 ₽

Стул Конгсберг без прострочки, велюр Тедди 011, спинка гобелен Келим, ножки бук

14
Фотография товара Стул Изо, металл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Изо, металл, красный

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Фабиано, орех/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабиано, орех/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Фабиано, орех/ шоколад

40
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый

14

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Империя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Империя, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Кресло Империя

45
Фотография товара Кресло Ева зеленое, беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева зеленое, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева зеленое, беленый дуб

37
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от138 790
Оптовая цена

Кресло SC05

33
Фотография товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490

Кресло Томас, Велюр Хэппи 690, ножки бук под лак

117
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Black

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, красный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, красный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, красный, коричневый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, фиолетовый, коричневый

6
Фотография товара Кресло-кровать Аллей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Аллей, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Кресло-кровать Аллей

11
Распродажа
Фотография товара Кресло ТопЧеирс Остра, шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ТопЧеирс Остра, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 8908
60 690 ₽

Кресло ТопЧеирс Остра, шоколадный

8
В пути 20 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый
Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый
от 6 280
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул складной Стрим Люкс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим Люкс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул складной Стрим Люкс, черный

13
  • темно-серый
  • черный
В наличии 389 шт.
Фотография товара Стул Halmar K455, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K455, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Halmar K455, зеленый

76
В наличии 3 шт.В пути 688 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 14 шт.В пути 4 шт.
Фотография товара Стул Менеджер С11 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер С11 черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Менеджер С11 черный

53

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности