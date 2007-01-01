Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес7.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкасетка
- Каркасхромированный металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет