Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 1Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 2Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 3Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 4Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый - фото 5

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый

Артикул: CH-053-364
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мурриерта, черное
Кресло Мурриерта, черное
Следующий Кресло Кусакабе, черный
Кресло Мурриерта, черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Обивкасетка
  • Каркаснемонолитный, хромированный, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул-кресло ВикторияНастоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул-кресло Виктория

82
Кресло Онега, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Онега, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло Онега, зеленое

43
Кресло IMOLA, графитНастоящее фото товара Кресло IMOLA, графит, произведённого компанией ChiedoCover
91 790
Оптовая цена

Кресло IMOLA, графит

47
Кресло Стоун, Velvet ягодный/ орехНастоящее фото товара Кресло Стоун, Velvet ягодный/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Стоун, Velvet ягодный/ орех

35
Кресло ArkoНастоящее фото товара Кресло Arko, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена

Кресло Arko

35
Кресло Tippi, бежевыйНастоящее фото товара Кресло Tippi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Tippi, бежевый

36
В наличии 10 шт.
Кресло Варело, велюр красныйНастоящее фото товара Кресло Варело, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр красный

48
Кресло Амстер венге, голубоеНастоящее фото товара Кресло Амстер венге, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Амстер венге, голубое

40
Кресло Лора орех, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло Лора орех, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло Лора орех, оранжевое

31
Кресло Tiger Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Черный

5
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Диана велюр черныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр черный

70
В наличии 81 шт.
Распродажа
Стул Oliver, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver, велюр черный

50
В наличии 64 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 58 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжеваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
В наличии 12 шт.
Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черныеНастоящее фото товара Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж серо-бежевая ткань без прострочки ножки черные

59
В наличии 30 шт.
Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золотоНастоящее фото товара Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул Белладжио вращающийся бежевый бархат ножки золото

84
В наличии 10 шт.
Распродажа
Кресло лаунж Royal велюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 9906
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр светло-серый

56
В наличии 1 шт.
Стул Kora, серый, белый каркасНастоящее фото товара Стул Kora, серый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora, серый, белый каркас

72
В наличии 1 шт.
New
Стул Karl темно-серый, бежевыйНастоящее фото товара Стул Karl темно-серый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул Karl темно-серый, бежевый

5
В наличии 1 шт.
New
Стул Fabricius светло-серый, черныйНастоящее фото товара Стул Fabricius светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стул Fabricius светло-серый, черный

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Кресло Рио, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Рио, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Рио, бежевое

49
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло HARPER-INDIGO, произведённого компанией ChiedoCover
133 79021
167 290 ₽Оптовая цена

Кресло HARPER-INDIGO

32
Кресло-стул MagnumНастоящее фото товара Кресло-стул Magnum, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Кресло-стул Magnum

31
Кресло Swan Chair синий, искуственная замшаНастоящее фото товара Кресло Swan Chair синий, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
31 990
Оптовая цена

Кресло Swan Chair синий, искуственная замша

47
Кресло Арни, зеленыйНастоящее фото товара Кресло Арни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Арни, зеленый

38
Кресло Минамино, синееНастоящее фото товара Кресло Минамино, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Минамино, синее

33
Кресло Тусон, буклеНастоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
Кресло офисное Баст TWНастоящее фото товара Кресло офисное Баст TW, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло офисное Баст TW

5
Кресло King M Кожа КоричневыйНастоящее фото товара Кресло King M Кожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Кресло King M Кожа Коричневый

6
New
Кресло офисное EP-530 Black Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Black Сетка Черный

10

Товар в корзине

Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый
Кресло офисное EP-510 Grey Сетка Серый
от 5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Диана велюр черныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99029
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр черный

70
В наличии 81 шт.
Распродажа
Стул Oliver, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29022
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Oliver, велюр черный

50
В наличии 64 шт.
Распродажа
Стул Oliver экокожа черныйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49026
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Oliver экокожа черный

86
В наличии 58 шт.
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжеваяНастоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
В наличии 12 шт.