Кресло ALEX, пудровый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло ALEX, серый
Кресло ALEX, серый
Следующий Кресло ALEX, бирюзовый
Кресло ALEX, серый

Характеристики товара

Описание

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла?

Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лаконичный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!

Материал: металл, фанера, пенополиуретан, велюр
Цвет: пудровый с чёрными ножками
Размеры, см:
Ш68 х Г81 х В78.5см
Вес:11кг
Высота сиденья: 44см
Максимальная нагрузка: 100кг
В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина795 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветрозовый, черный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
12

Чехол для стола 02

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от1 850
12

Чехол для стола 03

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
6

Чехол для стола 05

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
8

Чехол для стола 15

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
13

Чехол для стола 20

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
38Хит

Чехол для стола 05, белый

Другие товары из раздела

Кресло ALEX, латтеНастоящее фото товара Кресло ALEX, латте, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена
14

Кресло ALEX, латте

В наличии 96 шт.
Кресло ALEX, тёмно-бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена
13

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

В наличии 100 шт.
Кресло ALEX, терракотовыйНастоящее фото товара Кресло ALEX, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена
6

Кресло ALEX, терракотовый

В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный, произведённого компанией ChiedoCover
64 590
Оптовая цена
6

Стол Bezzo 1400, раздвижной, овальный

Стул Kongsberg, светло - бежевыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
36Хит

Стул Kongsberg, светло - бежевый

Стул Марк, брусничный, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
14

Стул Марк, брусничный, металлические ножки