Характеристики товара
Описание
Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла?
Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лаконичный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!
Материал: металл, фанера, пенополиуретан, велюр
Цвет: пудровый с чёрными ножками
Размеры, см:
Ш68 х Г81 х В78.5см
Вес:11кг
Высота сиденья: 44см
Максимальная нагрузка: 100кг
В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки.
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина680 мм
- Глубина795 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветрозовый, черный