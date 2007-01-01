Характеристики товара
Описание
Кресло с обивкой из микровелюра цвета Изумруд и каркасом цвета Орех.
Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас.
Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина930 мм
- Высота1020 мм
- Вес14.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалмикровелюр
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет