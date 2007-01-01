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Настоящее фото товара Кресло Ессей, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ессей, синий
30 оценок
35 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Ессей, синий

Артикул: CH-020-001
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес14.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло с обивкой из микровелюра цвета Изумруд и каркасом цвета Орех.

Кресло «Ессей» - однозначно одна из самых ярких и необычных моделей. Его основание – эргономичные ламели – образец минимализма. Вы не найдете в кресле «Ессей» ни одной лишней детали. Модель не имеет подлокотников, а основой служит простой и исключительно крепкий каркас.

Ключевая особенность кресла «Ессей» - оригинальный дизайн кресла. Оно обязательно впечатлит всех, в особенности любителей необычных авторских интерьеров. А в сочетании с пуфом «Ессей» они создадут неповторимый интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота1020 мм
  • Вес14.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалмикровелюр
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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