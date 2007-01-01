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Настоящее фото товара Стул барный Берлин, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Берлин, черный, экокожа
59 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Берлин, черный, экокожа - фото 1

Стул барный Берлин, черный, экокожа

Артикул: CH-030-643
59 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Высота890-1090 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья620-820 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Берлин имеет мягкие и округлые формы, изготовлен из качественных материалов. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота890-1090 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья620-820 мм
  • Вес8.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Размер упаковки63/53/56 см
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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