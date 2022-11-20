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Стул барный Berlin, черный, экокожа - фото 1

Стул барный Berlin, черный, экокожа

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Характеристики товара

Описание

Стул барный Berlin, черный, экокожа
Материал: экокожа / металл
Цвет: черный / хром
Материал основания: металл
Цвет основания: хром
Ширина, мм: 530
Глубина, мм: 520
Высота, мм: 890
Высота макс, мм: 1090
Глубина сидения, мм: 350
Высота до сидения мин., мм: 620
Высота до сидения макс., мм: 820

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Основные характеристики

  • Высота890-1090 мм
  • Высота до сиденья620-820 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес8.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Размер упаковки63/53/56 см
  • Страна изготовленияКитай
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