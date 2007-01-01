Характеристики товара
Описание
Стул Берлин имеет мягкие и округлые формы, изготовлен из качественных материалов. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из хромированного металла, что одновременно и практично, и эстетично.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Высота890-1090 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья620-820 мм
- Вес8.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Размер упаковки63/53/56 см
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет