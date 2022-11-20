Товар в корзине. Перейти
Кресло Десвилль, серо-синее - фото 1Кресло Десвилль, серо-синее - фото 2Кресло Десвилль, серо-синее - фото 3Кресло Десвилль, серо-синее - фото 4Кресло Десвилль, серо-синее - фото 5

Кресло Десвилль, серо-синее

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Десвилль, черное
Кресло Десвилль, черное
Следующий Кресло Десвилль, оранжевое
Кресло Десвилль, черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина890 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес20 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Обивкарогожка, вельвет или экокожа на выбор
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
17

Кресло Артис королевский синий

В наличии 21 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 14 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Колумбия пыльно-голубое

Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
8Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 32 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 43 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Кристи оливковое

В наличии 8 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
30

Чехол для стола 19

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
14

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
18

Чехол 22 для коктейльного стола, золотой

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
25Хит

Чехол для стола 05, белый

Настоящее фото товара Чехол для стола 03, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
40

Чехол для стола 03, фиолетовый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
29

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
28

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден