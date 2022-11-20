Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас
6 550 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор
Вес брутто: 7,5
Объем: 0.128
Комплект мебели Банкетный
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