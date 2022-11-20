Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

15 оценок

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Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас

4.7
6 550 ₽
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Стул Brandy, зеленый/ черный каркас
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Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 7,5

Объем: 0.128

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Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота820 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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