Характеристики товара
Описание
В коробке по 6 штук
Размер коробки 105х88х48 см
Вес стула 6,5 кг.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина480 мм
- Глубина430 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, золотой
В коробке по 6 штук
Размер коробки 105х88х48 см
Вес стула 6,5 кг.
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