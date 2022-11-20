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Стул Laval, белая экокожа/ золото - фото 1

Стул Laval, белая экокожа/ золото

7 оценок
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Стул Solar light
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Стул Solar light

Характеристики товара

Описание

В коробке по 6 штук

Размер коробки 105х88х48 см

Вес стула 6,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, золотой

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