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Подстолье Будапешт

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Кресло Swan Chair темный латте

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина280 мм
  • Толщина40 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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