Характеристики товара
Описание
Письменный стол Скандика — элегантное рабочее пространство для вашего офиса.
Современный письменный стол создаст атмосферу для продуктивной работы в вашем офисе, гостинице или бизнес-центре.
Ключевых преимущества:
✔ Функциональность — два вместительных ящика обеспечивают удобное хранение документов
✔ Прочность — металлические ножки с антикоррозийным покрытием гарантируют устойчивость
✔ Эргономика — оптимальная высота и глубина стола создают условия для комфортной работы
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая письменный стол Скандика, вы инвестируете в комфортное и стильное рабочее пространство для ваших сотрудников. Идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина550 мм
- Высота770 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалдуб
- Модификации столаС ящиками/тумбочкой
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет