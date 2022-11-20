Характеристики товара
Описание
Высота ящиков-150мм
Столешница лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый
4 конусные опоры
два ящика с доводчиками
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина550 мм
- Высота770 мм
- Материалдуб
- Цветбежевый, черный
Высота ящиков-150мм
Столешница лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый
4 конусные опоры
два ящика с доводчиками
Стол Лофт Фостер
Стол Лофт Поль на разборных ножках
Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600
Стол обеденный Ротерем
Стол обеденный Вудленд
Стол обеденный Мерида
Стол обеденный Давенпорт
Письменный стол Фирзен
Кофейный столик Фирзен
Круглый журнальный столик Фирзен
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Beetle коричневый
Стул Laval, белая экокожа/ золото
Стул Лорд
Стул William бархат зелёный