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Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
Письменный стол Скандика
55 оценок
35 090
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Письменный стол Скандика

Артикул: CH-049-706
55 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Письменный стол Скандика — элегантное рабочее пространство для вашего офиса.

Современный письменный стол создаст атмосферу для продуктивной работы в вашем офисе, гостинице или бизнес-центре.

Ключевых преимущества:
✔ Функциональность — два вместительных ящика обеспечивают удобное хранение документов
✔ Прочность — металлические ножки с антикоррозийным покрытием гарантируют устойчивость
✔ Эргономика — оптимальная высота и глубина стола создают условия для комфортной работы
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая письменный стол Скандика, вы инвестируете в комфортное и стильное рабочее пространство для ваших сотрудников. Идеальное сочетание функциональности и элегантного дизайна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалдуб
  • Модификации столаС ящиками/тумбочкой
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Письменный стол Скандика - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Письменный стол Скандика - каркас в цвете ШампаньШампань
Письменный стол Скандика - каркас в цвете БронзаБронза
Письменный стол Скандика - каркас в цвете ТитанТитан
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Письменный стол Скандика - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Письменный стол Скандика - каркас в цвете СереброСеребро
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Письменный стол Скандика - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Письменный стол Скандика - каркас в цвете ПиранПиран
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Письменный стол Скандика - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Письменный стол Скандика - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Письменный стол Скандика - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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