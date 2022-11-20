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Письменный стол Скандика

Артикул: CH-049-706
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота ящиков-150мм
Столешница лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый
4 конусные опоры
два ящика с доводчиками

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота770 мм
  • Материалдуб
  • Цветбежевый, черный

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