Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Вес34,82 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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