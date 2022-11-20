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Стол лофт Ривьера

Артикул: CH-050-570
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес34,82 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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