Характеристики товара
Описание
Опора устанавливается под наклоном.
Выполнено из металла, диаметр/толщина трубы 20х1,5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Предусмотрен подпятник с резиновой проставкой, диаметром 22 мм., подпятник эффективно защищает половое покрытие от царапин.
Можно использовать круглые, овальные, квадратные, прямоугольные столешницы.
Рекомендуем использовать для круглых столешниц от 3-х оснований, для квадратных, овальных и прямоугольных - от 4-х.
Максимальная нагрузка на одну опору 12,5 кг.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина265 мм
- Глубина170 мм
- Высота730 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет