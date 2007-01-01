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Настоящее фото товара Основание для стола Паисли, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Паисли, черный муар
98 оценок
1 690
Товар в корзине. Перейти
Основание для стола Паисли, черный муар - фото 1

Основание для стола Паисли, черный муар

Артикул: CH-021-422
98 оценок
Основные характеристики
  • Ширина265 мм
  • Глубина170 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

"Плавные фигурные линии подстолья внесут элегантность в облик стола".
Опора устанавливается под наклоном.
Выполнено из металла, диаметр/толщина трубы 20х1,5 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Предусмотрен подпятник с резиновой проставкой, диаметром 22 мм., подпятник эффективно защищает половое покрытие от царапин.
Можно использовать круглые, овальные, квадратные, прямоугольные столешницы.
Рекомендуем использовать для круглых столешниц от 3-х оснований, для квадратных, овальных и прямоугольных - от 4-х.
Максимальная нагрузка на одну опору 12,5 кг.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина265 мм
  • Глубина170 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.4 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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