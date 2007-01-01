Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 1064ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1064ЕМ
54 оценки
7 790
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1064ЕМ - фото 1

Подстолье 1064ЕМ

Артикул: CH-009-497
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1061ЕМ
Фотография товара Подстолье 1061ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 1062ЕМ
Фотография товара Подстолье 1062ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Размер основания: 45х45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 49х49х6 (0,012); труба: 10 шт./кор. 74х42х17 (0,052)

Высота: 72 см
Ооснование: 45х45 см
Вес нетто: 12,25 кг
Вес брутто: 12,75 кг
Объем: 0,015 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Феликс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Феликс, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Слэб Феликс

11
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800

11
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800

8
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски

14
Фотография товара Столешница шпон, 25 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 25 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Столешница шпон, 25 мм, круглая

46
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1200x750

44
Фотография товара Столешница шпон, 40 мм, круглая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столешница шпон, 40 мм, круглая

39
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Хит
Фотография товара Столешница HPL, круглая, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, круглая, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Столешница HPL, круглая, 40 мм

37
Настоящее фото товара Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки 80*80 серая

7
  • серый
  • оранжевый, коричневый
  • светло-коричневый
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела хромированные подстолья

Фотография товара Подстолье хромированное 1005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье хромированное 1005, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Подстолье хромированное 1005

69
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1019ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Подстолье 1019ЕМ

67
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1029ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1029ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Подстолье 1029ЕМ

80
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1119ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1119ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Подстолье 1119ЕМ

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1166ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1166ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье 1166ЕМ

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 1151ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1151ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Подстолье 1151ЕМ

6
  • белый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Подстолье 2186ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2186ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
33 490

Подстолье 2186ЕМ

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 2196ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2196ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Подстолье 2196ЕМ

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1259ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Подстолье 1259ЕМ, хром

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1289ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Подстолье 1289ЕМ, хром

14
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Подстолье 1064ЕМ
Подстолье 1064ЕМ
7 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Слэб Феликс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Феликс, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Слэб Феликс

11
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Столешница Коффер МДФ, 25 мм, 1400х800

11
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Столешница Вейв HPL, 18 мм, 1200х800

8
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности