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Подстолье 1064EM

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Характеристики товара

Описание

Подстолье хромированное.
Размер основания: 45x45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 49х49х6 (0,012); труба: 10 шт./кор. 74х42х17 (0,052)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес13 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD700, 700*700
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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