Характеристики товара
Описание
Подстолье хромированное.
Размер основания: 45х45 см, диаметр трубы: 7,6 см, размер верхней площадки: 25х25 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+верхняя площадка: 1 шт./кор. 49х49х6 (0,012); труба: 10 шт./кор. 74х42х17 (0,052)
Высота: 72 см
Ооснование: 45х45 см
Вес нетто: 12,25 кг
Вес брутто: 12,75 кг
Объем: 0,015 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота720 мм
- Вес13 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет