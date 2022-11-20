Характеристики товара
Описание
Подстолья изготавливаются из ЧУГУНА и стали с применением технологии порошкового крашения металла. Оно снабжено пластиковыми подпятниками в нижней части основания, для предупреждения повреждений напольных покрытий в помещении. Поставляется в разобранном виде.
Вес брутто: 21 кг
Объем изделия: 0,06 м3
Габариты упаковки: 840 х 540 х 120 мм
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина440 мм
- Длина440 мм
- Материал подстольячугун
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD800, D700, 700*700, 800*800, 600*600, D600
- Цветбронза
- Страна изготовленияРоссия