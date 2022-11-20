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Подстолье Лестер, черный

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Диван Scott, трехместный синий

Характеристики товара

Описание

Рекомендован под столешницу 1800х900х40мм
цвет Черный муар

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

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