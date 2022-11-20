Характеристики товара
Описание
Рекомендован под столешницу 1800х900х40мм
цвет Черный муар
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Рекомендован под столешницу 1800х900х40мм
цвет Черный муар
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