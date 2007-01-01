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Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый
46 оценок
5 590
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Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый - фото 1Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый - фото 2Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый - фото 3Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый - фото 4

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

Артикул: CH-005-303
46 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр800 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия. Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины. Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Диаметр столешницы 800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 8.91
Объем упаковки, м3: 0.024

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр800 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыдуб
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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