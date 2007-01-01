Характеристики товара
Описание
Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия. Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины. Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Диаметр столешницы 800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 8.91
Объем упаковки, м3: 0.024
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр800 мм
- Толщина25 мм
- Материал столешницыдуб
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет