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Подстолье Дьёр

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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