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Подстолье Bimbo

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Характеристики товара

Описание

Поставляется в разборном виде. Рекомендуемый размер столешницы не более 80х80 см. Возможно изготовление под более крупные размеры столешниц по запросу. Подстолье выполнено из стали. Полимерно-порошковая покраска. Возможна покраска в любой цвет по коду "RAL"Полимерно-порошковое покрытие наделяет поверхность изделия износостойкостью и долговечностью. Подстолье имеет регулируемые ножки, которые компенсируют неровности пола. Усиленная конструкция подстолья исключает вероятность шатания стола.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота730 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес10.8 кг
  • Цветчерный

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