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Подстолье Джимпи

Артикул: CH-050-432
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота700 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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