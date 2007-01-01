Характеристики товара
Описание
Опора устанавливается под наклоном.
Выполнено из металла, диаметром 8 и 5 мм и пластины, толщиной 3 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Предусмотрен подпятник с резиновой проставкой, диаметром 22 мм., подпятник эффективно защищает половое покрытие от царапин.
Можно использовать круглые, овальные, квадратные, прямоугольные столешницы.
Рекомендуем использовать для круглых столешниц от 3-х оснований, для квадратных, овальных и прямоугольных - от 4-х.
Рекомендуемые размеры отступов для усановки опор под столешницу 80х80 - 180 мм. от края. Под столешницу 120х80 - 275х180 мм. от края. Более подробную информацию смотрите в схеме сборки изделия.
Максимальная нагрузка на одну опору 12,5 кг.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина185 мм
- Высота730 мм
- Вес1.3 кг
- Материал подстольяметалл
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет