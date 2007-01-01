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Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
Основание для стола Латроб, хром лак
60 оценок
990
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Основание для стола Латроб, хром лак - фото 1Основание для стола Латроб, хром лак - фото 2

Основание для стола Латроб, хром лак

Артикул: CH-021-416
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина220 мм
  • Глубина185 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выразительное утонченное основание для стола добавит оригинальности в интерьер кафе, бара, ресторана или дома.
Опора устанавливается под наклоном.
Выполнено из металла, диаметром 8 и 5 мм и пластины, толщиной 3 мм.
Толщина верхних кронштейнов для крепления столешницы 3 мм.
Предусмотрен подпятник с резиновой проставкой, диаметром 22 мм., подпятник эффективно защищает половое покрытие от царапин.
Можно использовать круглые, овальные, квадратные, прямоугольные столешницы.
Рекомендуем использовать для круглых столешниц от 3-х оснований, для квадратных, овальных и прямоугольных - от 4-х.
Рекомендуемые размеры отступов для усановки опор под столешницу 80х80 - 180 мм. от края. Под столешницу 120х80 - 275х180 мм. от края. Более подробную информацию смотрите в схеме сборки изделия.
Максимальная нагрузка на одну опору 12,5 кг.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина185 мм
  • Высота730 мм
  • Вес1.3 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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