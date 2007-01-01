Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Дуги, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Дуги
11 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Дуги - фото 1Подстолье Дуги - фото 2Подстолье Дуги - фото 3Подстолье Дуги - фото 4Подстолье Дуги - фото 5Подстолье Дуги - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье Дуги производства ChiedoCover

Подстолье Дуги

Артикул: CH-052-818
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес32,96 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Трапеция 1400
Фотография товара Подстолье Трапеция 1400 от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье 2141ЕМ
Фотография товара Подстолье 2141ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота700 мм
  • Вес32,96 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье Дориджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дориджи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Подстолье Дориджи

95
Фотография товара Подстолье Браун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Браун, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Подстолье Браун

51
Распродажа
Фотография товара Подстолье 1049ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1049ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от16 59013
18 890 ₽Оптовая цена

Подстолье 1049ЕМ

53
В наличии 14 шт.
Фотография товара Каркас Намюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас Намюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас Намюр

50
Фотография товара Стол уличный Лофт-108 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол уличный Лофт-108, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590

Стол уличный Лофт-108

78
Фотография товара Подстолье Рокки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Подстолье Рокки

72
Фотография товара Подстолье Сноу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Сноу

77
Фотография товара Подстолье Лофт-94 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-94, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Подстолье Лофт-94

74
Хит
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Стол лофт Мук

85
Фотография товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» , произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист»

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

46
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Американ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Американ

30
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Килкини, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Килкини

32
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Фотография товара Столешница ЛДСП, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, белая

48
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Горни, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Горни

37
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Сомеро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Сомеро

42
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Оксалит Белфаст

31

Другие товары из раздела металлические подстолья

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1002

78
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2101ЕМ

91
В наличии 30 шт.
Фотография товара Основание для стола Латроб, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, белый

97
  • белый
  • черный
  • серебряный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Лестер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лестер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лестер, черный

88
Фотография товара Подстолье Лофт А1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Подстолье Лофт А1

83
Фотография товара Подстолье Лофт Фюрт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт Фюрт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Подстолье Лофт Фюрт

83
Фотография товара Подстолье Юнона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Юнона, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Подстолье Юнона

15
Фотография товара Подстолье Гамма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Гамма, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090

Подстолье Гамма

15
Фотография товара Подстолье барное Пантеон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Пантеон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290

Подстолье барное Пантеон

12
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 69031
22 690 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, серый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 130 шт.

Товар в корзине

Подстолье Дуги
Подстолье Дуги
от 10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

46
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Американ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Американ

30
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Килкини, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Килкини

32

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности