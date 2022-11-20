Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник с 3-мя плафонами из серии Natali. Стеклянные плафоны декорированы металлическими вставками, которые немного приглушают освещение и придают оригинальный вид светильнику. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Общая высота подвесного светильника составляет 120 см, прекрасный вариант для комнат с высоким потолками.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 51*29*15
Вес брутто: 1,95
Объем: 0,022
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина100 мм
- Длина560 мм
- Диаметр340 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой