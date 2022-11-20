Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник из серии True. Лаконичный светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 20 Вт и металлического каркаса черного цвета. Лента имеет силиконовую оболочку для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник освещения плавно обвивается вокруг корпуса, создавая воздушный и уникальный образ. Вся конструкция надежно крепится на планку. Общая высота светильника составляет 150 см, при необходимости можно отрегулировать высоту. Данная модель с лёгкостью дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 20 Вт.
- Общая мощность светильника 20 Вт.
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, черный