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Подвесной светильник V3091-4P Sierro

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Оригинальный подвесной светильник Sierro в современном стиле. Четыре плафона из матового стекла, разных размеров мягко и равномерно рассеивают свет, создавая комфортное освещение. Металлический каркас длиной 139 см на штанге надёжно крепится к потолку с помощью крепёжной планки. Данная модель с площадью освещения 22 м² идеально подойдет для больших и просторных комнат, и станет отличным источником света в зале, в гостиной или в обеденной зоне.

  • Площадь освещения 22 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 4
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 30 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина150 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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