Характеристики товара
Описание
Стильный и оригинальный подвесной светильник Dellay. Светильник сочетает в себе геометрическую композицию из объемных фигур. Один плафон конусной формы создаёт приглушённое и точечное освещение, а два шарообразных плафона из матового стекла мягко рассеивают свет. Металлический каркас надёжно крепится к потолку с помощью планки и дополнительного троса. Длина каркаса в 123 см позволяет разместить светильник в больших и просторных комнатах, площадь освещения составляет 16 м². Данная модель идеальный вариант для коридора, кухни или барной зоны.
- Площадь освещения 16 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 2
- Тип цоколя G9
- Тип цоколя ( дополнительный ) E27
- Мощность лампы 30 Вт.
- Мощность второго типа ламп 40 Вт.
- Общая мощность светильника 100 Вт.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина200 мм
- Длина1230 мм
- Материалметалл
- Цветбелый, золотой