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Светильник подвесной светодиодный V11106-PL Keiro

Артикул: CH-066-961
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Keiro в современном стиле. Оригинальный корпус из металла в черно-белом цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется LED-лампа мощностью в 12 Вт, что позволяет осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1799 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки3.40 кг

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