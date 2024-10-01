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Светильник подвесной V10841-7P Molecule

Артикул: CH-066-742
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник серии Molecule. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе золотистого цвета, украшенный белыми матовыми сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем G9. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота740 мм
  • Мощность35 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки3.76 кг

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