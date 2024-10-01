Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник серии Molecule. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе золотистого цвета, украшенный белыми матовыми сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или LED с цоколем G9. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина440 мм
- Высота740 мм
- Мощность35 Вт
- ЦокольG9
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки3.76 кг