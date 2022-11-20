Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из серии Room. Плафон выполнен из двух слоев ткани для более мягкого и комфортного освещения. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или коридора. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем E27.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*46*25
Вес брутто: 1,8
Объем: 0,053
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Диаметр450 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветкоричневый, серебряный