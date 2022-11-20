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Подвесной светильник V2733-1P Room 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник из серии Room. Плафон выполнен из двух слоев ткани для более мягкого и комфортного освещения. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или коридора. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем E27.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*46*25

Вес брутто: 1,8

Объем: 0,053

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветкоричневый, серебряный

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