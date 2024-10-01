Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле лофт с алюминиевым плафоном черного цвета. Прекрасно впишется в современный интерьер и станет стильным дополнением любого помещения. Срок службы лампы до 50000 часов, площадь освещения 5 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Высота1100 мм
- Диаметр220 мм
- Материалалюминий
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки240 мм
- Вес упаковки1 кг