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Подвесной светильник V1340-1P Night 1*E27*60W - фото 1Подвесной светильник V1340-1P Night 1*E27*60W - фото 2Подвесной светильник V1340-1P Night 1*E27*60W - фото 3

Подвесной светильник V1340-1P Night 1*E27*60W

Артикул: CH-066-645
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле лофт с алюминиевым плафоном черного цвета. Прекрасно впишется в современный интерьер и станет стильным дополнением любого помещения. Срок службы лампы до 50000 часов, площадь освещения 5 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр220 мм
  • Материалалюминий
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки240 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки240 мм
  • Вес упаковки1 кг

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