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Светильник подвесной V10657-1P Pescara

Артикул: CH-066-729
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с тройным плафоном в жёлтом цвете и лампой мощностью 60 Вт. Светильник Pescara станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина290 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота1220 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки1.50 кг

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