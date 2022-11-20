Характеристики товара
Описание
Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице выполненной из закалённого стекла завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер.
Основные характеристики
- Высота420/320 мм
- Диаметр600/475 мм
- Материал столешницыстекло
- Максимальная нагрузка20 кг
- Цветбелый
- Материал ножекметалл
- Страна изготовленияРоссия