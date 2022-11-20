Характеристики товара
Описание
Материал: искусственный ротанг + ткань / металл
Цвет: белый / синий
Материал основания: металл
Цвет основания: белый
Ширина, мм: 940
Глубина, мм: 670
Высота, мм: 1180
Высота макс, мм: 1180
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота1960 мм
- Ширина940 мм
- Глубина670 мм
- Вес25 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
- Размер упаковки120/105/60 см
- Страна изготовленияКитай